Palermo a un passo dalla finale, la qualificazione della Feralpisalò è quotata a 56

Grazie al 3-0 sul campo della Feralpisalò, il Palermo ha messo in cassaforte la finale dei playoff di Serie C già all’andata. Anche nella gara di ritorno, però, i rosanero partono favoriti, stavolta davanti al pubblico del ’Barbera’. I betting analyst di Olybet.it, riporta Agipronews, offrono a 1,82 il successo dei padroni di casa, mentre una vittoria degli ospiti vale 4,29 la posta. Fissata a 3,43, invece, la quota del pari. Difficile aspettarsi molti gol, con l’Under avanti a 1,74, mentre l’Over è visto a 1,97. Grande equilibrio tra Goal, a 1,82, e No Goal a 1,89. Alla Feralpisalò serve almeno lo 0-3 per ribaltare la situazione, esito però difficilissimo e proposto a 56.

Ancora tutta da scrivere, invece, la sfida tra Padova e Catanzaro. Dopo lo 0-0 dell’andata, i biancoscudati possono giocare quella che è una sorta di finale anticipata davanti al proprio pubblico, e sono favoriti per la vittoria a 2,12, con il successo esterno dei giallorossi che si gioca a 3,54. Poco più bassa la quota del pari, fissata a 3,13. Dopo il risultato di pochi giorni fa, nettamente avanti l’Under a 1,57, con l’Over proposto a 2,27. Prevale anche il No Goal, a 1,77, mentre il Goal vale 1,97 la posta.