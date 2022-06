Orlando premia il Palermo e i suoi tifosi: consegnate le tessere preziose del Mosaico

Il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato oggi allo stadio Renzo Barbera tre tessere preziose del Mosaico Palermo. La prima destinata al presidente Dario Mirri e all'intera società del club di viale del Fante, la seconda al mister Silvio Baldini e all'intera squadra rosanero e la terza alla tifoseria palermitana "per il tradizionale attaccamento - dice Orlando - riservato alla squadra e dimostrato, in particolare, ieri sera in occasione del vittorioso match contro il Padova, che ha determinato la promozione in serie B. Le tre tessere preziose arricchiranno il museo dedicato al Palermo".