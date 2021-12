Il Misilmeri vince il derby dell'Eleuterio e aggancia il secondo posto: Marineo battuto 3-1

Il derby dell'Eleuterio è della Don Carlo Misilmeri. La formazione di mr. Sasà Utro ha battuto 3-1 l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo nel match valido per la 14a giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una vittoria in rimonta dei biancorossi, sotto nel punteggio dopo 17 minuti. A sbloccare il risultato è Piscopo, pronto sul secondo palo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Da qui inizia la rimonta (e reazione) del Misilmeri. Il gol del pareggio arriva dieci minuti più tardi con Di Giuseppe: calcio di punizione di Concialdi, terzo tempo perfetto del bomber biancorosso che ha dedicato il gol al figlio in arrivo. Nel finale del primo tempo i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio, sempre con Di Giuseppe: stavolta la sua conclusione si infrange sul palo. Una rimonta che si concretizza nel secondo tempo dove inizia un monologo biancorosso. Il sorpasso arriva all'ottavo minuto della ripresa, con Cossentino che sotto porta batte Ceesay. A cinque minuti dalla fine c'è anche il tris: Concialdi guadagna un calcio di rigore e lo realizza, calciando alla destra di Lamin.

Per la Don Carlo Misilmeri, che sale a quota 27 punti in classifica, è il settimo risultato utile consecutivo in campionato. Tra sette giorni i biancorossi giocheranno l'ultima partita del girone d'andata (e del 2021) in casa del Marsala.

Il tabellino

Don Carlo Misilmeri: Zummo, Candela, Pellegrino, Bringas, Nigro, Cossentino, Mendola, Cerniglia, Di Giuseppe, Concialdi, Mondino. A disp.: Ferrara, Ferla, Siracusano, Piraneo, Mejri. All.: Utro

Oratorio San Ciro e Giorgio: Lamin, Colley, Piscopo, Falsone, Procida, Maggio, Bordoni, Di Maggio, Sanyong, Rama, Azzara. A disp.: Greco, Di Maria, Romano, Li Castri, Cilluffo, Puccio, Bognanni, Di Peri. All.: Tumminia

Arbitro: Comito (Messina)

Reti: 17' pt Piscopo, 27' pt Di Giuseppe, 8' st Cossentino, 40' st rig. Concialdi

Ammoniti: Mendola, Cerniglia, Colley, Bordoni, Lombino