L’ex rosanero Igor Coronado batte Cristiano Ronaldo e vince il campionato arabo al fotofinish

Igor Coronado è campione d’Arabia: l’ex calciatore di Palermo e Trapani ha vinto il campionato dell’Arabia Saudita con l’Al-Ittihad, battendo Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr.

Arrivato a Palermo nel luglio 2017, dopo la retrocessione in serie B, il talentuoso brasiliano restò con i rosanero soltanto una stagione nonostante avesse firmato un contratto quadriennale. Una stagione condita da nove gol totali, che lo fecero diventare uno dei beniamini del Renzo Barbera. I tifosi, infatti, di lui conservano un ottimo ricordo tanto da scrivergli sui social dopo il trionfo.

In Sicilia Coronado ha vissuto i suoi anni migliori: prima a Trapani, dal 2015 al 2017, segnando 18 reti in 71 presenze; quindi nel capoluogo, per una sola stagione.

Per il trequartista, classe 1992 (compirà 31 anni ad agosto) un buon bilancio nella sua stagione all’Al-Ittihad: 27 presenze impreziosite da 6 gol e 13 assist. Un contributo proficuo per la vittoria del campionato. Non si tratta, in realtà, dell’unico trofeo in stagione per l’Al-Ittihad: a gennaio è stata incassata anche la vittoria della Supercoppa d’Arabia, battendo proprio l’Al Nassr prima e l’Al Feiha poi.