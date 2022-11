Eccellenza girone A, anticipo dodicesima giornata: la Parmonval perde col Gela e adesso è ultima

La Parmonval cade ancora una volta e in questo caso fa malissimo perché la formazione di Mondello viene sconfitta nello scontro salvezza, in casa col Gela. Al Franco Lo Monaco gli ospiti passano grazie ad un gol di Simone Abate, ottenendo così i primi tre punti della loro stagione. Grazie al successo odierno il Gela stacca in classifica proprio la Parmonval, che resta ultima a quota 4 punti.

Partita con poche emozioni e qualità: il terreno di gioco era in pessime condizioni a causa della forte pioggia abbattutasi sul capoluogo siciliano. I gialloneri di mister Andrea Pensabene ottengono i primi tre punti della stagione grazie alla rete di Simone Abate, arrivata poco prima della fine del primo tempo sugli sviluppi di un lancio in profondità sul quale la difesa palermitana si è fatta trovare impreparata. Per la squadra di Corrado Mutolo adesso si fa dura. Anche psicologicamente, la formazione palermitana non riesce a reagire al periodo di crisi, che dura praticamente dall’inizio del campionato.