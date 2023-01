Eccellenza girone A, anticipo diciannovesima giornata: blitz esterno del Resuttana San Lorenzo a Castellammare

Un successo molto prezioso per il Resuttana San Lorenzo, nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. I nerorosa hanno sbancato il Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, battendo i padroni di casa per 2-0.

Classico 4-3-3 per la squadra palermitana: Compagno in porta; in difesa Corsino a destra e Birardi a sinistra; i centrali sono Rizzo e Santoro; in mezzo al campo Pucci, Morales e Lo Grande; in avanti il trio è composto da Mondino, Vignone e Gallo.

La gara mantiene il proprio equilibrio sino alla mezz'ora, dopo una intensa fase di studio. Al 31', poi, ecco il vantaggio della squadra allenata da Vincenzo Giannusa: è Paolo Mondino a portare in vantaggio i suoi.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di reagire, ma non si segnalano particolari pericoli dalle parti di Compagno. Poco prima del triplice fischio, all'87', ecco il raddoppio palermitano: il gol porta la firma di Giuseppe Zappulla.

Tre punti fondamentali per i ragazzi di Giannusa, che salgono a quota 14 punti in classifica: nel prossimo turno altra sfida importantissima, in casa, contro Gela.