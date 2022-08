Calciomercato Palermo, Corini ha il suo faro: ufficiale il colpo Stulac

Dopo l'acquisto di Di Mariano, ancora non formalizzato ma di fatto ufficiale, il Palermo mette a segno un altro acquisto di spessore: la società ha annunciato l'approdo di Leo Stulac dall'Empoli, mettendo nero su bianco ciò che ormai era chiaro da tempo.

Il centrocampista sloveno, che ha all'attivo 84 presenze in Serie B e 49 in Serie A arriva in rosanero in prestito con obbligo di riscatto condizionato, obbligo che scatterà dopo un determinato numero di di presenze.

Sarà dunque l'ex giocatore tra le altre di Venezia e Parma ad avere le chiavi del centrocampo della squadra di Corini, che adesso potrà contare su un elemento di assoluto spessore.