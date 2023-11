Calcio a 5, nei campionati Csi exploit delle formazioni della Mediatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei campionati CSI Calcio a 5 la Mediatrice inizia bene il suo cammino nella nuova stagione sportiva, ben tre vittorie nella prima giornata e una sola sconfitta. Mercoledi’ scorso nell’anticipo nella Categoria Ragazzi, gli azzurri di Villatasca di coach fabio Errera escono sconfitti 8-3 in trasferta dal forte San Vincenzo De Paoli di mister Cicero. La nostra formazione pur giocando una buona gara paga le amnesie difensive sfruttate bene dagli avanti locali, costruendo anche le loro azioni importanti ma non riuscendo a trovare il varco giusto in fase realizzativa. Va in rete Lo Coco con una tripletta per il nostro roster (quest anno nuovo di zecca in campo) che sicuramente ha tanti margini di miglioramento e di crescita sia in termini di gioco che di risultati. Ieri pomeriggio bottino pieno per le tre Squadre scese in campo al Mediatrice Stadium.

Iniziamo dalla Categoria Under 8 con la vittoria degli azzurri (oggi in tenuta rosa) di coach Luca Vivirito score di 3-0 contro il forte S. Vincenzo De Paoli di mister Matteo Cicero, le reti tutte nel terzo e ultimo tempo grazie alla parabola vincente di Gabriele Andolina su assist di Giorgio Ventura e ai gol nel finale Marco Baiamonte e Marco Polo. Partenza a razzo per la Categoria Under 10 con la squadra di coach Samuele D’Arrigo che supera 8-0 il San Gabriele Arcangelo di Ninni Romeo grazie ai primi due tempi perfetti. In rete vanno uno straripante Matteo Andolina autore di un poker , doppietta di Andrea Imbruce’ e reti di Giorgio Patti e Gioele Marcolini.

Da menzionare il buon esordio di Chiara Caputo nostra giocatrice tenace e brava con un ottimo senso della posizione. Infine bella vittoria in rimonta nella Categoria Under 12 con il roster di coach Fabio Errera che supera 5-2 dopo un match equilibrato l’ Istituto S.Anna. Match che si sblocca sul finale del primo tempo per il vantaggio degli atleti di coach Davide Trapani grazie al tiro preciso in contropiede di Manfredi Maniscalco. Nella ripresa la formazione di casa gioca in maniera più intensa, bene tutti i nostri atleti, in evidenza Fabrizio Lentini (buonissima la sua prova), riesce dapprima con Fofo’ D’Alessandro a pareggiare di forza e sempre Fofo’ stavolta in versione “Assist Man” per Gabriele Porcaro che trova il set con un eurogol sul palo ad incrociare per il sorpasso. Ancora Gabriele Porcaro indiavolato chiude la gara realizzando altre tre reti (poker per lui), infine quasi allo scadere Cristian Leta sul parziale di 5-1 accorcia le distanz.

Al triplice fischio finale la grande festa dei nostri calcettisti tutti insieme sotto la curva dei nostri tifosi, a cui va un grande plauso, tantissimi oggi i nostri Supporters che hanno incitato e sostenuto i nostri colori in un pomeriggio ricco di soddisfazioni. Da menzionare l’ottima direzione di gara del fischietto palermitano Fabio Patricolo che in tutti i tre match ha diretto in maniera perfetta grazie anche all’ ottima disciplina e al comportamento esemplare di tutti gli atleti in campo e del numeroso e corretto pubblico presente in una altra bella giornata di sport a VillaTasca.