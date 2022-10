Resuttana San Lorenzo, il primo round dei quarti di Coppa Italia va all'Akragas: 1-0 il finale dall'Esseneto

Il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Akragas e Resuttana San Lorenzo se lo aggiudicano i biancazzurri. All'Esseneto la sfida termina 1-0 in favore della squadra di Terranova, al termine di novanta minuti intensi e combattuti. A decidere il match una rete giunta al 33' del primo tempo: a firmarla è l'attaccante Francesco Vitelli, arrivato in estate dall'Agropoli.

Terranova ripropone il 3-5-2 visto nell'ultimo match di campionato con Elezaj in porta; in difesa il trio è formato da Baio, Cipolla e Noto; a centrocampo largo a destra c'è Semenzin, a sinistra Lo Cascio, mentre in mezzo spazio a Garufo, Briones e Scozzari; in avanti il duo Vitelli-Mansour.

Vincenzo Giannusa opta invece per un 4-3-3 con Compagno in porta; Saluto, Martignetti, Giovenco e Badagliacca in difesa; a centrocampo trio formato da Duro, Costantino e Birardi; in avanti Lo Grande, Marco Clemente e Alfano.

La partita inizia con le squadre abbastanza chiuse, entrambe le formazioni evitano di scoprirsi e lasciare ampi spazi. A centrocampo si lotta, da una parte e dall'altra. L'equilibrio si schioda al 34', quando l'Akragas si porta in vantaggio: è Francesco Vitelli a sbloccare la gara e a realizzare il gol dell'1-0.

Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa diversi cambi per entrambe le formazioni, ma il risultato non cambia. Gli ospiti ci provano in alcune circostanze ma non riescono a battere Elezaj.

L'andata dei quarti di finale se l'aggiudica l'Akragas, il ritorno a Palermo è previsto per il 9 novembre.