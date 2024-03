Vela, conclusa a Mondello la selezione interzonale Optimist

Andrea Tramontano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia si è classificato al primo posto della selezione Interzonale Optimist organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dal Club Canottieri Roggero di Lauria su delega della Federazione Italiana Vela. Al secondo posto Filippo Noto del Circolo Velico Sferracavallo, terzo Nicola Di Pilla del Circolo della Vela Bari.

“La Selezione Interzonale Optimist – ha detto il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria Andrea Vitale - è stata un’altra occasione per potere unire le forze con il Circolo della Vela Sicilia e rendere ancora più importante e prestigioso il nostro golfo di Mondello. Organizzare insieme questa manifestazione è stata una bellissima occasione per vedere in azione i veri protagonisti di questa selezione che sono i giovani che fanno vela e che possono muovere i loro primi passi in questo sport in un posto meraviglioso come il golfo di Mondello”.

“Siamo felici – ha detto il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo – di avere ospitato questa manifestazione con gli amici del Club Canottieri Roggero di Lauria. Sono state giornate bellissime, con ragazzi entusiasti e giovanissimi che affrontano questo sport in una delle loro prime regate. È stata un’occasione per stare insieme e per fare qualcosa di bello per la vela che è il nostro sport”.

La Selezione Interzonale Optimist ha visto al via 122 iscritti in rappresentanza di 28 circoli provenienti da Campania, Basilicata, Calabria oltre che da tutta la Sicilia. Le regate di Mondello servivano per selezionare 28 timonieri che parteciperanno alla selezione nazionale che dal 24 al 28 aprile a Marina di Carrara individuerà i partecipanti agli Europei e ai Mondiali di classe. Nel fine settimana di Mondello si sono disputate quattro prove: due venerdì nel primo giorno di regate e due ieri. Sabato prove annullate per mancanza di vento. I qualificati alla fase successiva sono i primi 28 della classifica finale.

In questo fine settimana in Italia si sono disputate contemporaneamente quattro selezioni Interzonali: insieme a quella dell’area sud che si è tenuta a Mondello e che ha raggruppato i timonieri della V, VI, VII e VIII Zona, gli Optimist sono andati in acqua anche a Valmadrera sul Lago di Como per la I, XIV e XV Zona, a Talamone per la II, III, IV e IX Zona e a Duino Aurisina nel Triestino per la X, XI, XII e XIII Zona.