Serie A1 tennis, la formazione maschile del Ct Palermo concede il tris: 6-0 allo Junior Perugia

Prosegue spedita e senza intoppi la marcia della formazione maschile del Ct Palermo, finalista nel 2022, che si aggiudica la terza partita di fila del proprio girone salendo così a 9 punti dopo la fine delle sfide d’andata. Domenica 29 ottobre, ancora una volta tra le mura amiche, in caso di vittoria a spese di Sassuolo (tra gli emiliani c’è anche il palermitano Marco Cecchinato, ieri impegnato in singolare e doppio) sarà certezza l’approdo alle semifinali scudetto. Anche un pari avvicinerebbe notevolmente i ragazzi capitanati da Davide Cocco e dal vice Paolo Cannova all’obiettivo più volte dichiarato dal presidente del Circolo del Tennis Palermo Giorgio Lo Cascio.

Finisce invece 2-2 il confronto al femminile tra Tennis Beinasco e Ct Palermo. Secondo pareggio consecutivo fuori casa per il team guidato da Alessandro Chimirri e Davide Freni che si trova con 5 punti all’attivo dopo 3 giornate.

La sfida contro lo Junior Tennis Perugia, sceso in Sicilia in formazione largamente rimaneggiata, senza elementi del calibro di Francesco Passaro, Gianmarco Moroni e senza apporto di giocatori stranieri, è stata senza storia e i 3 punti sono giunti già dopo i 4 singolari.

Vittorie tutte in due set dello spezzino mancino classe 1990 Alessandro Giannessi, grande tifoso della squadra di calcio della propria città che proprio lunedì sera sfiderà al Barbera il Palermo, di Salvatore Caruso (presenti i genitori in tribuna giunti da Avola), Gabriele Piraino e Francesco Mineo. Per quest’ultimo si tratta della prima affermazione in singolare nel massimo campionato a squadre. Nei due doppi, vittorie delle coppie Giannessi - Omar Giacalone e Piraino - Mineo.

Nell’altra gara del girone successo interno dello Sc Sassuolo sul Tc Bisenzio. Classifica dopo 3 giornate: Ct Palermo 9, Sassuolo 4, Junior Tennis 2, Bisenzio 1.

Questo il commento del 30enne avolese, best ranking Atp 76 Salvatore Caruso: “E' stata una giornata molto speciale per via della presenza sugli spalti dei miei genitori che non vedevo da tempo. In serie A1 ci sono sempre avversari di valore e anche se c’è ampio divario di classifica non bisogna mai perdere la concentrazione. Adesso disputerò il 3° e ultimo 25.000 dollari a Pula e subito dopo penserò alla sfida del mio circolo in casa contro Sassuolo che sarà molto importante in quanto ci potrà dare, in caso di successo, il pass per le semifinali”.

Sul rosso indoor di Beinasco in Piemonte, le vittorie conseguite dalla 19enne Anastasia Abbagnato e dal doppio siculo -iberico Giorgia Pedone – Marina Bassols (numero 110 al mondo) regalano al Ct Palermo un prezioso pareggio. Per le piemontesi, vittorie in singolare rispettivamente messe a segno dall’ungherese Reka Jani (n. 313 Wta) e da Federica Di Sarra ai danni di Bassols e Pedone.

Domenica 29 ottobre ultima trasferta del girone per il Ct Palermo che si recherà a Roma per sfidare il Tc Parioli e poi chiudere con le sfide interne contro AT Verona e Tennis Beinasco. Nell’altra partita giocata oggi, AT Verona – Tc Parioli termina 2-2. In classifica Ct Palermo e Tennis Verona 5 punti, Tennis Beinasco e Tc Parioli 2 punti.

Accedono alle semifinali le prime due classificate dei gironi. La prima classificata acquisisce il diritto di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico.

I risultati

Ct Palermo – Junior Tennis Perugia 6-0

Salvatore Caruso b. Andrea Militi Ribaldi 6-2 6-4

Gabriele Piraino b. Gilberto Casucci 6-0 6-3

Alessandro Giannessi b. Tomas Gerini 6-2 6-0

Francesco Mineo b. Federico Cecconi 6-2 6-4

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Gilberto Casucci – Nikodje Trivunac 4-6 6-4 10-

Alessandro Giannessi – Omar Giacalone b. Tomas Gerini – Andrea Militi Ribaldi 6-1 0-6 10-7

Tennis Beinasco – Ct Palermo 2-2

Reka Jani (Hun) b. Marina Bassols Ribera 6-3 6-1

Federica Di Sarra b. Giorgia Pedone 6-1 6-1

Anastasia Abbagnato b. Giulia Pairone 6-4 6-2

Giorgia Pedone – Marina Bassols Ribera b. Giulia Pairone – Giulia Gatto Monticone 3-6 6-2 10-8