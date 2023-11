Palermo calcio a 5, vittoria all'ultimo sussulto: i rosanero si impongono 2-1 contro il Bonifato Alcamo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a5 torna a vincere tra le mura amiche del Pala Don Bosco, sfoderando una superlativa prestazione contro il Bonifato Alcamo Futsal, portandosi al sesto posto del girone A di Serie C1 ad appena 4 lunghezze dalla vetta. Fondamentali i rientri di capitan Marretta e dell'attaccante Daricca (assenti nella scorsa gara). A firmare il successo dei rosanero le reti di Saviano e Russo.

Primo tempo

Sin dalle prime battute si intuisce la volontà della squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo: ottenere a tutti i costi la vittoria. La compagine rosanero, infatti, spinge subito forte e, dopo appena 3', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Maretta, trova l'immediato vantaggio: schema provato in allenamento, palla corta scaricata su Saviano che pesca dal cilindro un meraviglioso tiro a giro che non lascia scampo al portiere del Bonifato. L'entusiasmo del Palermo C5 viene tuttavia frenato da un disimpegno sbagliato di Lupo: Imperato, capocannoniere del torneo, non perdona e, con una potente conclusione di prima, fredda l'estremo difensore rosanero firmando il momentaneo pareggio. La gara si accende, ne beneficia lo spettacolo con tante occasioni create da entrambe le squadre. Si andrà all'intervallo sull'1-1.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia con gli ospiti proiettati in avanti: bravissimo Mistretta, portiere del Palermo Calcio a5, a rispondere presente e a neutralizzare due potenziali occasioni da rete del Bonifato Alcamo. Gara bloccata, che conferma il sostanziale equilibrio del primo tempo. Il tempo scorre inesorabilmente sino ad arrivare ad una manciata di secondi dal triplice fischio quando arriva una giocata da urlo dei rosanero che fa esplodere di gioia il pubblico presente al Pala Don Bosco: Daricca porta palla, serve Saviano con un pallonetto, quest'ultimo si invola sulla fascia prima di mettere in mezzo un pallone delizioso per l'accorrente Russo che, a 4 secondi dalla fine, insacca la sfera alle spalle del portiere del Bonifato. Delirio al Pala Don Bosco, il palazzetto diventa una bolgia: il Palermo, all'ultimo sussulto, vince 2-1 una gara tiratissima. Prossimo incontro del Palermo Calcio a5 in programma sabato 18 novembre, alle ore 17.00, in casa della capolista Cus Palermo.