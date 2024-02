Palermo C5 stellare, i rosanero si impongono 4-1 sull'Athletic Club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande atmosfera al PalaDonBosco in occasione del big match tra Palermo Calcio a5 e Athletic Club Palermo. Il derby si tinge di rosanero: la squadra guidata da coach Lo Piccolo, infatti, si impone con un perentorio 4-1 nei confronti dell'Athletic Club.

Primo tempo

Pronti via il Palermo C5 parte col piede pigiato a martello sull'acceleratore, come testimoniano le tre occasioni nitide create: palo di Russo e altre due conclusioni, una dello stesso Russo e l'altra di Daricca, bravo l'estremo difensore ospite Mazzola ad opporsi. Nella prima frazione di gioco Palermo Calcio a5 assoluto padrone del campo ma, a passare in vantaggio, sarà l'Athletic Club grazie alla rete di Fiorentino: dribbling nello stretto e fucilata di punta sotto l'incrocio. Si andrà all'intervallo sul momentaneo 0-1 in favore della compagine ospite.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra rosanero scende in campo con i proverbiali occhi della tigre, determinata a vincere la partita a ogni costo. Passano appena 2' ed ecco il pareggio di Daricca, freddissimo nell'esecuzione del calcio di rigore. Incassato il pareggio l'Athletic Club Palermo è come se iniziasse a scomparire. Palermo C5 letteralmente straripante, i rosanero giocano sul velluto, una delle migliori prestazioni di questa stagione. Il forcing dei padroni di casa condurrà al 2-1 siglato da Lucchese, abile a sfruttare l'assist del portiere Misuraca. In rapida successione ecco il 3-1 firmato da Saviano che deposita in rete l'ottimo suggerimento di Mineo. A calare definitivamente il sipario sul match sarà il solito Daricca, direttamente da tiro libero, che fissa il risultato sul definitivo 4-1. Il Palermo Calcio a5 resta quinto in classifica sempre dentro la corsa playoff, portandosi a una lunghezza proprio dall'Athletic Club Palermo.