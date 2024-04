Open d'Italia Karate, a Riccione il partinicese Lucio Marchese ancora sul podio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riccione, Open league, evento WKF/FIJLKAM: l'atleta di Partinico Lucio Marchese ancora sul podio di uno degli eventi più importanti del panorama del Karate Italiano. Specialista del Kata (combattimento immaginario, esercizio di forma) categoria Cadetti, conquista una pesantissima medaglia d'argento in questa composizione non facile. Dopo aver passato egregiamente 5 turni, arriva in finale, dove purtroppo, per qualche svista arbitrale, gli viene meno il primo posto. Molto soddisfatto il tecnico Valerio Piscitello per l'ennesimo risultato positivo e meritatissimo del Grande Lucio, che dalla sua palestra di Partinico la MKS, riesce a calcare i tatami di tutto il territorio nazionale ed internazionale, gli ultimi eventi lo hanno visto impegnato in quel di San Marino classificato medaglia d'oro e alla coppa del mondo Giovanile a Dubai dove ha mantenuto la Top Ten in un evento molto impegnativo. Nelle foto il campione Lucio con il suo Maestro e al podio dell'ultimo Open d'Italia.