Tutto pronto per la X edizione della mezza maratona di Palermo, oltre 1.300 atleti da tutto il mondo: africani da battere

Atleti africani da battere nella X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud, in programma domenica prossima, 22 ottobre, con partenza alle ore 9.30 sull’ormai tradizionale circuito tra il mare di Mondello ed il centro città. La gara, che metterà in palio 26 titoli italiani Master individuali e 2 a squadre di Maratonina, vedrà ai nastri di partenza il numero record di 1.359 atleti in rappresentanza di 30 Paesi al mondo. La X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud è valida anche quale quarta ed ultima tappa del circuito internazionale Running Sicily.

I favori del pronostico vanno, tra gli uomini, al keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli (vincitore di due edizioni della Maratona di Palermo, nel 2017 e nel 2018 e quest’anno, tra l’altro, della Maratona di Zagabria) accreditato di un personale sui 21,0975 di 1:01:59'' ed al burundese Leonce Bukuru della Cosenza K42 (vincitore assoluto quest’anno della classifica compensata del Vivicittà e, trionfatore in Sicilia nella XXX del Trofeo Podistico Città di Ravanusa) che vanta un personale di 1:02:52''. Per entrambi ci sarà nel mirino il record della gara stabilito nel 2019 dal keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29''.

A caccia del primato della corsa (appartiene ad Anna Incerti, stabilito anche in questo caso nel 2019 con il tempo di 1:14:09'') pure tra le donne per due atlete keniane: Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello (vanta un personale di 1:13:58'' ed è reduce dall’8^ posto assoluto ai campionati italiani di Maratonina e dal 2^ posto nella Half Pisa) e Nancy Kerage Kerubo dell’ACSI Campidoglio Palatino (ha un personale di 1:14:50'' e quest’anno ha vinto la Dolomitica Run sulle strade che in Val Rendena collegano Pinzolo a Tione in 1:17:17'').

"Siamo pienamente soddisfatti della partecipazione di oltre 1.300 atleti provenienti da tutto il mondo – ha sottolineato il presidente dell’Asd Agex, Nando Sorbello, organizzatore della corsa nella conferenza stampa tenutasi questa mattina nei locali dell’Assessorato regionale al Turismo – Palermo si conferma un teatro naturale di grande attrazione per le corse su strada, tornando ad ospitare un campionato italiano, dopo quello assoluto del 2019 e quello paralimpico del 2021. La presenza di atleti africani di grande valore contribuirà a rendere ancora più spettacolare la corsa. A completare il campo dei protagonisti, ci sarà pure il maltese, Andrew Grech, che, recentemente ha vinto in 1:13:51'' la XIV Maratonina di Sicilia-Trofeo Energia Italia a Mazara del Vallo e punta a conquistare il successo finale nel circuito Running Sicily Trofeo Nissan Comer Sud".

Oltre alla Mezza Maratona, domenica è in programma anche il traguardo sui 9,5 Km e la Walkthon sulla stessa distanza (quest’ultima non competitiva, a fine ludico motorio). Per rendere ancora più spettacolare la gara, ci saranno 3 gruppi di musicanti in 3 diversi punti del percorso: Valdesi, Statua della Libertà e Parco della Favorita. Nella zona del traguardo, si esibirà, invece il gruppo Folk Auser di Polizzi Generosa, composto in grande parte da donne. E nella stessa zona del traguardo sarà possibile seguire tutte le fasi della corsa, trasmesse in diretta su un Leadwall. La Coldiretti offrirà, tra l'altro, frutta di stagione.

"L’assessorato ha sempre creduto in questa manifestazione – ha detto il vice capo di Gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, Pippo Martino - all’organizzazione vanno i sinceri complimenti per lo splendido lavoro fatto, convinti come siamo che ci siano ancora margini di crescita”.

"E’ un evento straordinario – ha sottolineato l'assessore allo Sport del Comune, Sabrina Figuccia – un evento che si conferma nella sua eccellenza crescendo sempre di più. Non è solo un evento sportivo, ma anche un evento di grande rilevanza turistica".