Ippodromo, show alla Favorita dopo la pausa estiva: Salvatore Cintura trionfa nel centrale, Dario Di Maio nella “Tqq”

Si riparte col botto all’ippodromo La Favorita. Oltre cento cavalli, suddivisi su 7 corse, sono stati protagonisti del convegno di riapertura dopo la pausa estiva. Oltre alla gara centrale, riservata ai puledri di 2 anni, spettacolo in pista anche per la corsa riservata ai gentlemen, alla seconda tris nazionale ed alla Tris-Quartè-Quintè in chiusura di convegno. Emozione e applausi per il talento palermitano Manuel Pistone, premiato dalla Sipet dopo aver conquistato il titolo “Campione Italiano dei Guidatori 2023”.

Tutto facile per Salvatore Cintura nella corsa clou della giornata, la prima, che ha visto al via 8 puledri. Allo stacco della macchina va in testa il numero 4 Freewayrun che però sbaglia dopo pochi metri e viene squalificato. Al comando della corsa quindi proprio Cintura con Fame Wise, davanti a Figo Step. Il driver palermitano tiene il controllo della corsa nonostante il tentativo di ritorno di Figo Step e vince isolandosi in dirittura d’arrivo col tempo di 1.17.6.

Nella corsa riservata ai guidatori non professionisti, che ha visto impegnati i "puri" con meno di 40 vittorie in carriera, trionfo di Nicola Mauceri in sulky a Veliero. Dietro di lui Michele Adriano La Porta con Calis e Onofrio Tortorici con Verdino Jet. La quarta corsa invece era abbinata alla seconda tris nazionale: grande prestazione e vittoria per Urbano Bargal guidato da Giuseppe Cordova.

Dopo la gara applausi per Manuel Pistone, neo campione italiano dei driver, che la Sipet ha voluto premiare consegnandogli una targa. Si tratta del quinto palermitano a ottenere questo risultato. “E’ una grande emozione per me – ha detto Pistone – e si tratta di un traguardo sognato per chiunque faccia questa professione.Ringrazio Francesco Ruffo e tutta laSipet per avermi dato la possibilità di festeggiare qui questo momento”. “Si tratta di un riconoscimento – afferma invece il responsabile ippico della società toscana - che va a tutta la categoria dei guidatori palermitani”.

L'intenso pomeriggio di trotto si è concluso con la spettacolare corsa ai nastri, con 16 cavalli di quattro anni al via, legata alla Tris/Quartè/Quintèdella giornata ippica. Primo posto per Dario Di Maio su Diamantina Sn davanti a DakotFanning e Dea Ors. una terna difficile da pronosticare che ha regalato una quota di euro 11.597,40 ai vincitori che hanno azzeccato la combinazione 12-6-14. Prossimo appuntamento sabato 16 settembre, ingresso gratuito, quando si svolgerà insieme alle corse anche il raduno nazionale di moto storiche e moderne Bmw.

I risultati delle corse

Prima corsa (Centrale)

1- N5 Fame Wise L - Tempo 1.17.6 - S. Jr Cintura

2- N6 Figo Step

3- N7 Forza E Onore Gpd

Seconda corsa

1- N12 Veliero - 1.15.4 - N. Mauceri

2-N9 CalisLl

3- N4 Verdino Jet

Terza corsa

1- N15 Domy Laser - 1.16.9 - A. Pampillonia

2- N6Sei Demostene

3-N9 Diva Tor

Quarta corsa

1- N4 Urbano Bargal- 1.14.8 - Gi. Cordova

2- N1 Clio

3-N9 Bellucci Grif

Quinta corsa

1- N15 Edgard Sm - 1.18.1 - S. Jr Cintura

2- N3 Elysir Di Gaia

3- N10 Enea Trebì

Sesta corsa

1- N2 Erenio Mais - 1.16.6 - L. Mancuso

2- N1 Eagle Big Effe

3-N9 ExplosiveGrif

Settima corsa

1- N12 Diamantina Sn - 1.16.4 - D. Di Maio

2- N6 Dakota Fanning

3- N14 Dea Ors

4-N9 Debora Grad

5- N1Dante Trebì