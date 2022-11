VIDEO | Gelindo Bordin, l'impresa di Seul costruita a Palermo: "Che ricordi, mi allenavo tra Addaura e Mondello"

A lezione di corsa con il leggendario maratoneta (autore del capolavoro nei Giochi del 1988) in occasione del Diadora Day - organizzato in collaborazione con Oxygen e Tecnica Sport e patrocinato da Endas Sicilia - in vista della XXVII edizione della Maratona di Palermo. Gli aneddoti su Totò Antibo e i consigli per chi vuole dimagrire correndo...