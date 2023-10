Boxe, il palermitano Tommaso Sciacca sul tetto d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono disputati a Mondovì dal 27 settembre al 1° ottobre i campionati Italiani dilettanti Elite under 22 di pugilato. Il pugile palermitano Tommaso Sciacca della palestra Extreme Boxing Club del maestro Salvatore Affatigato ha espresso tutto il suo potenziale vincendo tre match nella categoria 54 kg. In finale si è scontrato contro il pugile Sardo Fabio Crobeddu, mettendo in mostra tutto il suo talento, vincendo ai punti 5-0. Quarto campionato italiano per il pugile palermitano che si conferma un talento straordinario del pugilato Italiano.

Secondo posto invece per il pugile palermitano Alessio Camiolo delle fiamme oro, che ha dimostrato tecnica e carattere, ma si è dovuto arrendere in finale per una brutta ferita causata da uno scontro di teste dubbio, con l'avversario Fares Al Assi che la spunta per preferenza dei giudici. Titoli su titoli quest'anno per la prestigiosa accademia di pugilato palermitana Extreme Boxing Club e per il maestro Salvatore Affatigato, che vanta già diversi titoli e diversi talenti nella sua accademia. Arrivata anche la convocazione in nazionale per Tommaso Sciacca, in vista dei prossimi campionati europei.