Trofeo Legalità Rotary, presenti anche gli atleti Fisdir: "Sensibilizzare giovani allo sport e all'inclusione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via, domenica 24 marzo prossima, dalle ore 10, il II Trofeo Legalità Rotary Città di Palermo, giro podistico internazionale organizzato dall’ASD Sicilia Running in sinergia con il Rotary Area Panormus, che vedrà tra i partecipanti anche gli atleti Fisdir Sicilia che apriranno ufficialmente la manifestazione. Presente anche l’atleta paralimpica e cantante Annalisa Minetti che correrà la gara accompagnata da un atleta guida. L’evento è stato introdotto agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone – Pertini” di Palermo, lo scorso venerdì 15 marzo, dal tecnico Fisdir Sicilia e professore Gaspare Ganci e da uno degli atleti con sindrome di Down di punta del settore paralimpico del TeLiMar, Giuseppe Di Marzo. “L’incontro, accompagnato dalla proiezione di un video – ha spiegato il prof. Gaspare Ganci – ha avuto lo scopo primario di far comprendere agli studenti e alle studentesse dell’istituto che i limiti non esistono e abbiamo successivamente dibattuto con loro per motivarli e stimolarli a svolgere attività sportive e a sensibilizzarli a temi quali inclusione ed integrazione nei confronti dei propri compagni con e senza disabilità”. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale FIDAL livello Bronze, prevederà una gara competitiva di 10 km ed una ludico-motoria che vedrà coinvolti diversi giovani studenti e studentesse degli Istituti scolastici palermitani guidati dal campione di atletica leggera e primatista italiano nella distanza della mezza maratona Rachid Berradi, da sempre impegnato nella promozione della legalità e nella lotta all’emarginazione sociale attraverso la pratica sportiva.