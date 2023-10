Palermo C5, la rimonta non basta: rosanero battuti dall'Athletic Club nel derby

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una gara iniziata in salita con il doppio svantaggio, quindi il magistrale recupero fino al momentaneo 2-3 dei rosanero prima di un incredibile crollo (l'ennesimo in questa stagione) sempre a pochi minuti dal triplice fischio: questo, in sintesi, il racconto del derby disputato ai "Campi del Sole" tra l'Athletic Club Palermo e il Palermo Calcio a 5, partita terminata 5-3 in favore dei padroni di casa.

Primo tempo

Sin dalle prime battute del match si intuisce che sarà una gara combattuta, con entrambe le compagini ben messe in campo. Nella prima frazione il Palermo C5 prova a scardinare la retroguardia avversaria attraverso una grande circolazione di palla ma, i padroni di casa, mostrano un'ottima solidità difensiva chiudendo tutti i varchi e stroncando sul nascere le sortite offensive della squadra guidata da mister Lo Piccolo. Partita piuttosto chiusa che verrà sbloccata da una ripartenza fulminea dell'Athletic Club Palermo, contropiede finalizzato da Giuliano. Si andrà all'intervallo sul momentaneo 1-0 in favore dei padroni di casa.

Secondo tempo

La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione di gioco: il Palermo Calcio a5 cerca con insistenza la via della rete senza però riuscire a trovare l'imbucata vincete visto il muro eretto dalla retroguardia dell'Athletic Club Palermo. Proprio nel momento migliore dei rosanero arriva il raddoppio della squadra di Miosi: ennesimo contropiede letale di Giuliano che, dopo una superlativa giocata, piazza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Dopo 10' ecco l'episodio che riapre la gara: sugli sviluppi di una rimessa laterale, a seguito di un rimpallo, la palla finisce sulla testa del giocatore del Palermo C5 Guglielmini che, in maniera fortuita, serve il compagno di squadra Davì che, a porta vuota, firma l'1-2. La partita, d'incanto, cambia radicalmente volto: la compagine rosanero prende fiducia e inizia spingere il piede a martello sull'acceleratore trovando, dopo appena 3', il 2-2 con una fucilata di bomber Daricca, una potentissima bordata da fuori che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. L'Athletic Club sembra ormai alle corde, il Palermo C5 continua il suo forcing trovando, un minuto dopo, il momentaneo 2-3 (autogol dei padroni di casa), incredibile rimonta dei rosanero dopo il doppio svantaggio iniziale. La fatica inizia a farsi sentire prima sulle gambe quindi sulla testa dei giocatori guidati da coach Lo Piccolo e, a 5' dal triplice fischio, i sogni di gloria si trasformano in un incubo: l'Athletic Club Palermo ribalta la gara segnando 3 gol in rapida successione firmati rispettivamente da De Lisi, Giuliano (che sigla la sua personale tripletta) e Di Cara.

Risultato finale 5-3 in favore dei padroni di casa che si aggiudicano il derby. Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 21 ottobre quando, a partire dalle 18.15, i rosanero ospiteranno al Pala Don Bosco l'Isola C5.