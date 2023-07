Uno storico marchio italiano con una fonte in Sicilia

Nel corso della nostra vita siamo stati accompagnati da numerosi brand, entrati nelle nostre abitazioni in maniera più o meno di impatto. Prodotti in grado di rassicurare il consumatore sulla scelta fatta, grazie alla forza della qualità del marchio, dei suoi aspetti tradizionali e dell’innovazione che ha apportato.

Tra questi, le marche di acqua hanno avuto un ruolo molto importante, grazie anche alla presenza della pubblicità. Forse però non tutti conosciamo la storia di una delle aziende più interessanti, all’interno di questo settore. Un orgoglio siciliano ma non solo, perché presente su tutto il territorio con stabilimenti innovativi e fortemente orientati alla sostenibilità.

Trasparente e sincera, come l’acqua

Stiamo parlando di Acqua Vera. Trasparente, sincera, senza false promesse. Fondata nel 1979 da Lino Pasquale, ha raggiunto la sua massima celebrità negli anni 90 e nel 1998 ha vinto anche due Oscar dell'imballaggio per due modelli di bottiglia creati dall'azienda. Nel 2005 è stata rilevata dalla Nestlé, per poi essere ceduta nel 2020 all’ AQua Vera spa, società costituita dalla famiglia Quagliuolo, già proprietari di Sicon, azienda produttiva a Milazzo, specializzata nella produzione di preforme in Pet e tappi per acque minerali e bibite.

Un’acqua 100% siciliana

Acqua Vera è la prima acqua nazionale che adottando un modello multi-fonte è prodotta in Sicilia: dalla sorgente Santa Rosalia sui monti Sicani in territorio di Santo Stefano di Quisquina, fino allo stabilimento di produzione sempre a 1000 metri di altezza. Una filiera tutta siciliana, che garantisce ai consumatori un prodotto del territorio: dalla sorgente all’imbottigliamento alla grande distribuzione.

Un vero e proprio orgoglio siculo, che sin dalla sua costituzione è riuscita a focalizzare la propria attività anche e soprattutto sul rispetto dell’ambiente e del territorio circostante.

Un marchio sostenibile

Acqua Vera è sin dalla sua costituzione un marchio completamente sostenibile. Già dal 1980 è stata tra le prime a utilizzare il Pet, garantendo quindi una possibilità di riciclo al 100% e mantenendo le sue proprietà principali.

I vantaggi di questo materiale sono indubbi. Flessibile, con eccellenti proprietà anti usura, ma anche molto leggero, il che permette anche e soprattutto minor impatto nei trasporti. Inoltre, rispetto ai contenitori per bevande in vetro o alluminio, le bottiglie in plastica PET creano rifiuti solidi, utilizzano meno acqua durante la produzione e generano meno emissioni.

In questo modo, e dal momento che anche i materiali da packaging sono riciclabili, nulla va in discarica.

La volontà di Acqua Vera è dichiaratamente ecologica e viene confermata anche altrove: ad esempio, nello stabilimento di Santo Stefano di Quisquina o di Castrocielo in provincia di Frosinone, dove, per consentire la produzione autonoma di energia elettrica e una notevole riduzione delle emissioni, sono stati posizionati impianti fotovoltaici.

Così facendo, Acqua Vera ha affermato una vera e propria identità, riconoscibile in ogni suo aspetto: dalla produzione al packaging, fino a giungere alla messa in commercio. Un brand che non smette di far parlare di sé proprio per la sua coerenza e i suoi obiettivi ambientali.