Un luogo aperto agli scambi culturali e ai talenti nel cuore di Palermo

La musica, espressione artistica universale, è un potente veicolo di cultura e aggregazione sociale, in grado di raccontare la storia di un popolo, o di un gruppo, parlando dei relativi desideri e speranze attraverso i suoi ritmi, melodie e testi.

Inoltre, ha anche un grande valore sociale: essa, infatti, contribuisce anche a costruire legami profondi, creando un terreno comune in cui le persone possano connettersi attraverso l'esperienza condivisa della bellezza sonora.



Ed è proprio con la musica che è stata celebrata la riapertura di Averna Spazio Open, un progetto di riqualificazione urbana realizzato da Averna, dal Comune di Palermo e dall’ETS Cantieri Culturali alla Zisa, che ha restituito alla Sicilia un importante spazio che, da troppo tempo, era rimasto inutilizzato.

Ora, il luogo si mostra in una nuova veste: Averna Spazio Open è, infatti, un innovativo polo creativo, al cui interno sono ospitati un anfiteatro, un bar all’aperto, un giardino botanico in armonia con l’ambiente circostante e un’area relax che può ospitare un palco per eventi e concerti.

La stagione 2023 è stata ricca di eventi coinvolgenti, che hanno dato l’opportunità, ad un gran numero di persone, di socializzare e divertirsi, sorseggiando Averna Sicilian Mule, cocktail che ha accompagnato le varie iniziative durante il loro svolgimento.

Cultura, teatro, musica e molto altro

La stagione 2023, che si è protratta da aprile a ottobre, ha visto un susseguirsi di ben 41 eventi, ospitati all’interno dell’Averna Spazio Open.

Trattandosi di uno spazio ‘aperto’, pronto ad accogliere idee di ogni genere, le tematiche affrontate hanno spaziato tra musica, teatro, arte e cinema.

Concerti, esibizioni teatrali, talk e networking hanno, quindi, animato lo Spazio, ricevendo un ottimo riscontro: agli appuntamenti, infatti, hanno partecipato oltre 30.000 persone.

Un risultato positivo, che si vuole replicare nel 2024.

Anche la realizzazione degli eventi è stata eterogenea e il calendario ha annoverato iniziative promosse da diverse realtà.

Averna Spazio Open, infatti, è un luogo aperto a tutti e consente di prenotare la location per organizzare il proprio evento.



Dei 41 appuntamenti, 11 sono stati direttamente realizzati da Averna, sui due format che rientrano all’interno del palinsesto “Emersuoni”, “Averna Open Talk” e “Malafesta”

“Emersuoni” e “Malafesta” sono due eventi orientati, principalmente, a dare risalto a musica e creatività.

“Emersuoni” è il progetto lanciato da Averna e dall’Associazione Cantieri Culturali alla Zisa, che si è posto l’obiettivo di offrire un palcoscenico e dare visibilità a giovani talenti musicali della scena palermitana.

Svoltosi da maggio a giugno, è stato impostato come una rassegna di piccoli concerti durante i quali, con cadenza settimanale, si sono esibiti otto cantanti e musicisti nel corso di otto appuntamenti, condividendo il proprio talento e la propria passione per la musica con la comunità.

Lo scopo finale era offrire, al vincitore, l’opportunità di girare il videoclip del proprio brano all’interno di Averna Spazio Open, con il contributo di Averna.

Questa edizione ha visto la vittoria della cantautrice CELO, che ha potuto girare insieme alla casa di produzione “Just Maria” il videoclip del suo singolo “EROTICA”.



“Malafesta” è stato l’evento di apertura e chiusura della stagione 2023 (ha, infatti, avuto luogo il 20 aprile e il 28 ottobre); prodotto da Averna e pensato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (de La Rappresentante di Lista), con il community hub Cre.Zi. Plus e con il lavoro di coordinamento dell'associazione Cantieri Culturali alla Zisa Ets, ha portato sul palco alcune tra le realtà emergenti più di spicco nel panorama artistico e musicale nazionale.

Si è trattato di un vero e proprio spettacolo-concerto scandito da musica live, performance esclusive e dj- set d’autore.

Il format è piaciuto moltissimo, tanto da raggiungere un’affluenza di quasi 4.000 persone, in totale, tra i due eventi.

Il format, ideato da Averna, “Averna Open Talk”, invece, adotta un approccio completamente diverso.

Durante gli incontri, infatti, presenziano esperti in diversi ambiti, che approfondiscono una specifica tematica all’interno di Averna Spazio Open, coinvolgendo il pubblico presente.

Si tratta di una bella opportunità di confronto e approfondimento, nonché di scoperta.

Ad esempio, l’appuntamento del 5 ottobre, dal titolo “La valorizzazione del territorio attraverso arte, natura e cultura”, ha portato all’attenzione dei partecipanti due progetti (palermitani) e un museo molto particolari.

2024: una stagione in divenire

Averna Spazio Open si è dimostrato una fucina di creatività e condivisione, location ideale per eventi culturali e sociali.

Il programma del 2024 è ancora tutto da scrivere: anche per il prossimo anno è aperta la “Call 4 Ideas”: Averna Spazio Open è un luogo aperto alla partecipazione ed Averna, attraverso questa iniziativa, chiede alla propria community di inviare delle idee per la costruzione di questo spazio e del prossimo palinsesto eventi. Invia la tua idea su: avernaspaziopen.it/idee.

Le migliori saranno valutate e realizzate all'interno di Averna Spazio Open!

Non resta che prepararsi ad una stagione di sorprese.