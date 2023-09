Sosta per pullman turistici in via Principe di Granatelli: "Idea infelice, traffico e inquinamento acustico"

Riservare un'area di parcheggio per pullman turistici in via Principe di Granatelli è stata veramente un'idea assolutamente infelice. La strada è troppo stretta e i pullman troppo spesso non riescono a girare restando bloccati. L'interruzione del traffico e il disagio ai residenti provocato dal clacson è sempre assicurato. Perché non spostare l'area parallelamente in via Mariano Stabile? Si accede molto più facilmente e, togliendo una zona rimozione di cui nessuno comprende il motivo, si restituirebbe inoltre qualche parcheggio in più ai residenti e non.