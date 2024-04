Il racconto shock di un ciclista: "Speronato da un motorino con 2 ragazzini e fatto cadere senza motivo"

Riceviamo e pubblichiamo:

Salve, mi chiamo Gianluca, 31 anni. Giovedì scorso dopo le 18:30, uscito da lavoro, percorrevo in bici via Isonzo (zona viale Lazio), dove sono stato affiancato da un motorino senza targa con 2 minorenni a bordo. I due hanno provato a provocarmi ma vista la mancanza della mia reazione successivamente hanno preso un'altra strada. Sfortunatamente percorrendo Via Libertà (Incrocio via Di Marzo) ho avuto la sfortuna di ritrovarli. Ho udito infatti il motorino raggiungermi da dietro, con uno dei due che esclaamava: "Ancora tu si!?". Ero sulla parte destra della carreggiata, in prossimità della corsia dei bus. Purtroppo i lavori sul marciapiede di via Libertà non mi hanno permesso di salirci per non essere preso ancora di mira, né volevo tagliare la strada alle auto sulla sinistra.

Nel giro di pochi secondi sono stato ancora una volta affiancato, e i due senza pensarci troppo mi hanno speronato colpendo la ruota posteriore della mia bici (non so se con un calcio o con la ruota anteriore del motorino). Io sono volato in avanti parandomi la faccia con entrambe le mani. Non dovrei avere riportato fratture, ma ho entrambe le mani contuse, con ematomi e infiammazioni delle articolazioni. Salvo complicazioni dovrei cavarmela con qualche giorno di prognosi, ma so che è stata solo fortuna la mia, dato che facendo sport so cadere e comunque ho un fisico atletico. Poteva finire molto peggio, dato che poteva arrivare un bus (eravamo su quella corsia), o essere investito da un'auto, o semplicemente farmi molto più male o sbattere la testa (avevo il casco!).

Insomma le possibili conseguenza sarebbero potute essere ben più gravi. Mi sono subito rialzato, e ho visto ovviamente il motorino senza targa fuggire senza che i due si girassero. I pedoni increduli dell'accaduto mi hanno soccorso e si sono accertati delle mie condizioni, gente che ringrazio. Qualche automobilista si è fermato chiedendomi il motivo di quanto accaduto, ma davvero ero senza parole e incredulo. Per puro spirito goliardico questi due ragazzini, queste bestie selvagge, hanno messo a repentaglio la mia vita, e solo la fortuna mi permette di poter scrivere questa segnalazione.

La prima cosa che ho detto rialzandomi è stata: "Io parlo sempre bene di questa città...". E così è, e lo continuerò a fare. Città stupenda, dove la gran parte di chi la abita è gente onesta che ogni giorno va a lavorare e cerca di rendere questa città più bella e civile ogni giorno che passa. Purtroppo casi come questo fanno molto rumore e sporcano il nome di questa città, dominata purtroppo dall'inciviltà e dall'anarchia di qualche soggetto. Sono arrabbiato perché inerme, perché senza giustizia, perché probabilmente questi ragazzini colpiranno ancora, per puro spirito di gioco, e che per la vittima stavolta le conseguenze potrebbero essere peggiori di quanto successo a me.