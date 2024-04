"La linea tranviaria e quel tratto vicino alla stazione Notarbartolo: traffico e inquinamento inaccettabili"

La linea tranviaria 2 di Palermo, entrata in esercizio nel dicembre 2015, nel tratto stazione Notarbartolo – Viale Regione Siciliana, fu realizzata sopra la carreggiata stradale esistente, riducendo le corsie a 1 per senso di marcia nel primo tratto e, chissà perché, 2 verso il centro città nel secondo tratto. Generando così, nelle ore di punta, volumi di traffico e di inquinamento inaccettabili.

Si sarebbe dovuto costruire un ponte più largo sulla stazione ed espropriare le villette di pertinenza degli edifici che si affacciano sull’asse stradale per spostare fatiscenti marciapiedi e realizzare più corsie per gli automezzi ma i progettisti scelsero la più comoda ed economica via di calare l’opera sulla carreggiata esistente senza compiere alcuno sforzo per integrarla nel tessuto urbano, già sofferente all’origine per le note vicende urbanistiche del cosiddetto “Sacco di Palermo”. Subito dopo, chissà perché non prima, l’amministrazione comunale mise in cantiere un nuovo ponte in prolungamento di via Mario Rapisardi (spesa prevista di quasi 6 milioni), che da allora giace in quel libro dei sogni chiamato “Piano triennale delle opere pubbliche”.

Ora il nuovo progetto delle linee tranviarie, finanziate nel lontano 2016 dal “Patto per lo sviluppo della città di Palermo” con 521 milioni, prevede, dopo soli 10 anni, lo smantellamento della linea tranviaria, con enorme spreco di pubblico denaro, e la costruzione della nuova linea senza pali, fili e recinzioni: solo binari. Sul ponte sulla stazione sono previste due corsie per gli automezzi in direzione centro città , così gli automobilisti che vorranno tornare a casa, nei popolosi rioni presenti a monte della stazione Notarbartolo, avranno l’unica scelta di percorrere viale Lazio dove è facile prevedere che il traffico diverrà esplosivo.

Il ponte Notarbartolo non ha la larghezza necessaria per ospitare tram e strada ma sarà senz’altro fattibile realizzare un singolo binario di tram bidirezionale e tre corsie per gli automezzi per le due direzioni: per il secondo ponte continueremo a sognare. Vedremo se gli amministratori cittadini sapranno fare meglio di quelli, autoreferenziali, che hanno amministrato la città negli ultimi decenni.