"Quei piccoli teppistelli che sfrecciano tra i giardini del Castello della Zisa"

Gallery





Ieri mattina il Castello della Zisa è stato visitato da migliaia di turisti e palermitani, succubi di una baby microcriminalità, che assumendo un comportamento di libera prepotenza, vogliono trasmettere a tutti i visitatori che quel territorio è di loro proprietà privata, continuano a sfrecciare tra le aiuole e dinanzi l’ingresso del Castello se la fanno da padroni. Complimenti, tranquilli in considerazione che le forze di dell’ordine sono completamente impegnati in altri territori: qua non si vede un vigile urbano da anni!