"Situazione diventata insostenibile in piazza della Pace"

Non solo siamo costretti a vivere in mezzo alla melma e alla puzza che ci sommerge fin dentro le nostre case, ma adesso siamo costretti a vivere in mezzo alla spazzatura ma come sempre in tutto questo il quartiere rimane abbandonato a se, senza pensare che bambini, persone anziane, e anche persone malate debbano respirare rischiano di prendere realmente la malaria ma tanto possiamo continuare fino allo svenimento.

Sappiamo benissimo che sono parole buttate al vento, ecco e questa la situazione che dobbiamo vivere da anni giudicate voi se sia onesto che un cittadino debba pagare la spazzatura anzi pretendono che venga pagata la spazzatura quando poi uno spazzino non passa da anni, ma a che punto siamo arrivati? Cosa volete? Che Palermo sprofonda del tutto? Non vi basta che avete fatto aumentare la delinquenza, adesso cosa vogliamo? Che la spazzatura ci sprofondi dentro le nostre case mentre via Libertà e le zone ovviamente del centro vengano pulite ogni giorno, so perfettamente che anche il cittadino è incivile a non rispettare anzi a buttare la spazzatura per strada ma quello che voglio capire che cosa ci sta a fare la Rap? Io vorrei che tutto questo si trovasse sotto le vostre case per capire cosa dobbiamo respirare ogni giorno. Vergogna