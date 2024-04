"I nuovi marciapiedi di via Libertà e la critica a vuoto: c'è chi non ama davvero Palermo"

Riceviamo e pubblichiamo.

Quando i marciapiedi di via Libertà stavano in uno stato davvero pietoso, per usare un eufemismo, ero forse il solo a postare foto e a scrivere. Ora che miracolosamente li stanno rifacendo, si grida allo scandalo per questa provvisoria copertura che vedete in foto fatta dopo dei lavori. La quale chiaramente, non ci voleva un premio Nobel per arrivarci, è stata fatta in attesa che i lavori per la nuova pavimentazione, tra alcune settimane o qualcosa in più, arrivino dalle parti di via Lazio. Per i meno esperti, chiamasi vergogna a intermittenza. Tipo albero di Natale. Dipende da chi governa la città, e in questo caso pure senza fondamento alcuno.

Se sono i miei al potere chiudo entrambi gli occhi e dormo per cinque anni il "sonno dei giusti". Se in carica arrivano gli altri non c'è notte che riesca a prendere sonno al fine di spaccare il capello in quattro o in otto. Non c'era bisogno della precisazione di chi ha fatto i lavori di copertura momentanea per capirlo. Bastava fare due più due. Guardando la cosa da un altro punto di vista, va detto che la parte già rifatta non è male. Magari i lavori non saranno partiti velocissimi. Ma dopo essere stati decenni a osservare il disfacimento dei marciapiedi della via centrale di Palermo, penso si possa aspettare qualche mese in più per vedere un lavoro ben fatto.

Questa città ha ancora tanto da recuperare, anche e soprattutto con il fondamentale supporto dei cittadini. Ma nella misura in cui s'interviene a risolvere qualche annoso punto critico, bisogna soltanto prenderne atto con onestà intellettuale. Tra chiudere perennemente entrambi gli occhi e tenerli spalancati pure la notte, ci può essere una via di mezzo virtuosa. Che segna il discrimine tra una cittadinanza non esercitata e una cittadinanza attenta ma obiettiva. Alla fine è la differenza che passa tra amare solo se stessi e la propria compagnia politica e amare davvero Palermo. Amarla senza guerre preventive tra apocalittici e integrati, per citare il Maestro Umberto Eco.

Francesco Palazzo