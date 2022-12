Network e confronto per creare un "think tank", a Palermo il Cpw Christmas meeting

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Cpw Christmas meeting è promosso da Cpw Italia, società di consulenza alle imprese e nasce al fine di creare un "think tank", ossia un momento di confronto che porti alla creazione di un network di valore tra diverse realtà e persone che operano nel territorio. Il programma prevede la trattazione di varie tematiche con il metodo dei tavoli tecnici, nello specifico sono previsti i seguenti tavoli tecnici: imprese e sviluppo economico, cooperazione&sociale, management sanitario, le partnership pubbliche e private; marketing del Made in Sicily, enti locali e territorio; smart city e comunità energetiche; agricoltura, food&wine. Al termine di ciò vi sarà un conviviale momento di scambio di auguri.

L’evento si svolgerà giorno 22 dicembre, dalle ore 16.30 alle 22, presso il Circolo unificato di Palermo (Piazza Sant’Oliva 25) ed è rivolto a imprenditori, professionisti, studenti universitari, amministratori locali, associazioni ed esponenti della società civile interessati. "Siamo sempre più convinti che se il territorio cresce le imprese crescono, sulla base di ciò abbiamo ideato il Cpw Christmas Meeting. D’altronde si sa, gli eventi non sono un qualcosa che accompagna lo sviluppo di un territorio ma un vero e proprio mezzo utile per aiutarlo a svilupparsi. Per questo - afferma Tommaso Di Matteo, ad di Cpw Italia - siamo fermamente convinti che eventi di questo tipo abbiano un impatto economico e sociale indispensabile per la crescita del nostro territorio, infatti obiettivo dell’evento sarà dunque pianificare strategicamente definendo le linee strategiche, le azioni e le aree di intervento. La partecipazione all’evento è chiusa e gratuita per i primi 100 partecipanti. Per iscriversi occorre compilare il seguente modulo o inviare una mail a christmasmeeting@cpwitalia.it.