"Anche senza pioggia ci ritroviamo inondati di melma, benvenuti alla sorgente fognaria Olimpo"

E' davvero stancante dover avere a che fare con la fognatura che viene fuori dai tombini ogni qualvolta arrivi un po' di pioggia. E non solo! Accade in viale dell'Olimpo.

Oggi, mercoledì 8 marzo, anche senza pioggia ci ritroviamo ad essere inondati dalla melma. Dalle foto e dal video potete rendervi conto dello schifo in cui ci ritroviamo. Oltre al disagio dell'acqua, dobbiamo anche subirci gli odori nauseabondi che ne conseguono. Per chi come il sottoscritto ha un'azienda si tratta di un danno continuo per i clienti, a volte impossibilitati addirittura a scendere dalle macchine per entrare in negozio.

Rosolino Verace