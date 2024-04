Via del Bastione, una discarica abusiva in pieno sito Unesco

Una discarica abusiva ha recentemente fatto la sua comparsa in via del Bastione a pochi passi dal prestigioso Palazzo Reale e dalla Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, in pieno itinerario Arabo-Normanno. Questa discarica è l'ennesimo sfregio al decoro e frutto della mancanza di rispetto e responsabilità da parte di alcuni individui di questa città. Turisti e studenti che intendono godere dell'itinerario Unesco di Palermo si trovano ora costretti a camminare pericolosamente in strada per evitare la discarica, creata dagli atti incivili di pochi.

Il patrimonio culturale di Palermo, riconosciuto a livello internazionale, è ora minacciato da comportamenti irresponsabili che deturpano l'ambiente e il decoro. La presenza di rifiuti in un'area così prestigiosa è una vergogna per la città e richiede azioni immediate da parte delle autorità competenti. I residenti e gli attivisti locali hanno espresso indignazione per questa situazione, chiedendo sanzioni più severe per coloro che commettono atti di questo genere. La bellezza di Palermo e la sua ricca storia non dovrebbero essere offuscate da comportamenti irresponsabili e illegali. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi di questa situazione e a sollecitare un intervento immediato per porre fine a questa vergognosa piaga che caratterizza ampie parti della città.