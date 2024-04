"Buio da decenni in via Ernesto Basile"

Dopo tanti articoli che leggo riguardo l'ammodernamento degli impianti e i nuovi impianti luce in città la cosa fa più rabbia... Parlo della via Ernesto Basile che è completamente al buio per via dei pali situati stupidamente al centro che divide le due carreggiate e ovviamente coperte dagli alberi che continuano a crescere! E la situazione non cambia anche se gli alberi vengono potati perché l'impianto di suo è insufficiente per illuminare l'intera carreggiata! La situazione è diventata una vergogna perché essendo una strada molto frequentata da tanti giovani per via dell'università, il Comune non ha mai fatto nulla per renderla più sicura ed illuminata come si deve! Basterebbe solamente spostare i pali dal centro e installarli lateralmente come doveva essere dall'inizio!