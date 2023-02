Romagnolo, la denuncia dei residenti: "Dai rubinetti esce acqua maleodorante"

Segnalo che in via Giovanni Corrao, in zona Romagnolo, da qualche settimana a questa parte dai rubinetti degli appartamenti esce acqua che, a occhio nudo, sembra essere limpida ma che emana un cattivo odore. La mia paura, da genitore, è che l'acqua erogata, possa essere nociva per i bambini e anche per gli adulti. Tra gli abitanti della zona è forte il panico e la preoccupazione di finire in ospedale per allergia e/o problemi intestinali. Chiedo una verifica urgente.