"Acqua non potabile nella zona di corso dei Mille": ecco le strade coinvolte

Erogazione idrica sospesa nella zona di corso dei Mille. Lo ha deciso l’Amap dopo alcuni controlli interni. L'azienda ha richiesto al sindaco Roberto Lagalla (nella qualità di ufficiale sanitario di governo), l’emissione di un’apposita ordinanza sindacale per il divieto di utilizzo di acqua potabile nell'area che va da corso dei Mille via Cirrincione. Nello specifico, sono di seguito riportate le strade e i numeri civici coinvolti nel divieto:

CORSO DEI MILLE: civici dispari: dal civ. 585 al civ. 785; civici pari: dal civ. 582 al civ. 862

VIA GIUSEPPE CIRINCIONE: civici dispari: dal civ.1 al civ. 81; civici pari: dal civ. 2 al civ. 60

VIA GIUSEPPE PIANELL: civici dispari: dal civ. 1 al civ. 15; civici pari: dal civ. 2 al civ. 20

VIA DELLE GRAZIE: intera via

VIA MUSICA D’ORFEO: intera via

VIA CANONICO CARELLA: intera via

VIA FERDINANDO GANGITANO: intera via

CORTILE MANGIONE: per intero

FONDO GARGANO: per intero

"L’Amap, nel corso della giornata - si legge in una nota - ha operato l’attivazione del servizio sostitutivo tramite autobotti, laddove sono stati rilevati valori non conformi ai parametri indicati dalla legge. I tecnici e le maestranze dell’Amap sono già da questa mattina impegnati nella zona per eliminare la causa che ha determinato l’emergenza. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".