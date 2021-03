"Regina" convince televoto, giuria e stampa: Davide Shorty vola in finale a Sanremo

Il cantante palermitano e Wrongonyou, dopo Folcast e Gaudiano, passano direttamente alla serata di venerdì del Festival in cui si conoscerà il vincitore delle Nuove Proposte. Mandano a casa Dellai e Greta Zuccoli

Dopo Folcast e Gaudiano, continua la gara per il palermitano Davide Shorty (e anche per Wrongonyou) che arriva direttamente alla finale delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo che andrà in onda venerdì 5 marzo su Rai1.

"Regina", il brano che l'ex rapper di X-Factor ha portato all'Ariston alla seconda serata del Festival, adesso rischia davvero di fare scacco matto e vincere la partita come lui stesso, cresciuto a suon di Rosa Balistreri nel mito di Giovanni Falcone, aveva dichiarato (con un pizzico di speranza) non molto tempo fa in un'intervista esclusiva a PalermoToday.

“E’ importante fare bella musica e che io sia sincero e vero" aveva raccontato. "Sanremo è un grosso amplificatore, una grossa vetrina. Trovarmici dentro, non è una questione di vita o di morte. Basta che io sia sincero al 100%, che riesca a mandare un messaggio di libertà espressiva" disse in quell'occasione.

Per i quattro finalisti adesso l'ultima sfida, la più difficile, che vale il titolo. Folcast con il brano "Scopriti" e Gaudiano con "Polvere da sparo", son stati i primi due ad aggiudicarsi la finale delle Nuove Proposte eliminando Elena Faggi e Avincola. Adesso Davide Shorty e Wrongonyou conquistano televoto (34%), giuria demoscopica (33%) e sala stampa (33%) passando direttamente alla serata finale di venerdì. Mandano a casa Dellai e Greta Zuccoli.