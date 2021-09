Valeria Grasso candidata al Consiglio comunale di Napoli con Forza Italia

Valeria Grasso, testimone di giustizia e da sempre in prima fila nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata e in difesa della legalità, e attualmente responsabile in Sicilia del Dipartimento antiracket, antiusura e beni confiscati, di Forza Italia, sarà candidata al Consiglio comunale di Napoli al fianco di Catello Maresca, candidato sindaco con il sostegno del centrodestra.

"Grasso - si legge in una nota - da anni al fianco dei giovani, delle donne e dell’imprenditoria, porterà la sua esperienza maturata sul campo per contrastare tutte le illegalità che dovessero emergere in territori difficili come la Sicilia o la Campania, Palermo o Napoli".

"Dobbiamo - dice lei - essere sempre al fianco degli imprenditori onesti ed è per questo che, assieme a Maresca, magistrato per anni alla Direzione distrettuale antimafia e sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli, che conosce bene il territorio, metteremo la nostra conoscenza ed esperienza al servizio della cittadinanza e soprattutto di quelle persone meno fortunate a cui dobbiamo dare la possibilità di ricominciare con lavori onesti".

"Saremo – conclude Grasso – al fianco dei giovani, delle donne e degli imprenditori che debbono essere liberati dalla ‘schiavitù’ della malavita. I napoletani devono essere orgogliosi di essere nati a Napoli come i palermitani sono orgogliosi di essere siciliani”.