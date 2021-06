Teresa Leto aderisce a Fratelli d’Italia: "Pronta alle Comunali del 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Teresa Leto, già coordinatrice dei giovani di Forza Italia, aderisce a Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio comunale: “L’ingresso in Fratelli d’Italia di Teresa Leto è particolarmente significativo trattandosi di una giovane donna che ha già dato prova di avere un importante radicamento territoriale raccogliendo oltre 1.200 preferenze, in linea con la tendenza del partito che a Palermo sta mettendo in campo le migliori energie in vista dell'appuntamento elettorale del 2022".

Ufficializzando il suo passaggio a Fratelli d'Italia, Teresa Leto dichiara: "Ho ritrovato in Fdi quei valori in cui ho sempre creduto e che mi hanno spinta ad intraprendere il mio percorso politico sin da giovane. Palermo avverte il bisogno di cambiare partendo da una soluzione alternativa alla vecchia classe politica che da troppo tempo ricopre ruoli amministrativi chiave nella gestione della città; per tale ragione, coerentemente con le mie idee, aderisco a questo nuovo ed entusiasmante progetto al quale darò il mio più nobile contributo affinché possa continuare a crescere e dar voce a tutti i cittadini. Con tutti i miei sostenitori - conclude Leto - sono pronta a dare un contributo attivo alla sfida del futuro per la nostra città: le amministrative del prossimo anno".