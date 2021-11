Sesta circoscrizione, Michele Cannella aderisce a Sicilia Futura: "Sarò in prima linea alle amministrative"

Il consigliere della sesta circoscrizione Michele Cannella passa tra le fila di Sicilia Futura, che alle prossime Comunali presenterà le liste assieme a Forza Italia.

“Sono felice di aderire ad un progetto politico che per me significa prima di tutto un investimento in rapporti umani con nuovi e vecchi amici - dichiara Cannella, eletto nella lista Democratici e popolari -. Credo che la politica sia servizio e sacrificio, per me si tratta di una passione che ho ereditato da mio padre. Dare qualcosa di tuo a beneficio della collettività è lo spirito che mi caratterizza e che mi porto dietro dopo 17 anni di scoutismo. Ho trovato nella squadra dell'onorevole Edy Tamajo un gruppo molto coeso e con le idee chiare e ho dato la mia disponibilità a spendermi in prima linea in occasione delle prossime elezioni amministrative".

Gli fa eco lo stesso Edy Tamajo: "E' un grande privilegio per me essere promotore di una stagione politica in cui diverse generazioni vogliono essere protagoniste del futuro di Palermo. Conosco Michele Cannella e ne apprezzo le qualità umane e politiche, sono certo che sarà sin da subito un valore aggiunto per Sicilia Futura e Forza Italia”.