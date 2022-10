Settima circoscrizione, Salvo D'Asta eletto presidente della commissione Sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il consigliere di Forza Italia, Salvo D'Asta, è stato eletto oggi all'unanimità presidente della commissione Sport della settima circoscrizione. "Sono felice e determinato: farò tutto ciò che è in mio potere per fare crescere l'attività sportiva all'interno della settima circoscrizione". Queste le parole di D'Asta, che ha tenuto a "ringraziare i colleghi Fabio Costantino e Giovanni Galioto per l'opportunità concessa".