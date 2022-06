VIDEO | Il sindaco Lagalla è ufficialmente in carica, il discorso ai palermitani: "Non vi deluderò"

La proclamazione dell'ex rettore in Sala delle Lapidi. "Questa casa comunale sarà il balcone dell'amministrazione sulla città". Il sindaco uscente ha fatto recapitare la sua lettera sul tavolo di lavoro del neo primo cittadino: "Ringrazio Orlando per il suo garbo istituzionale, ci mettiamo al lavoro per recuperare ciò che la sua Giunta non ha fatto"