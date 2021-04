Rientra in Forza Italia il presidente della terza circoscrizione Antonino Santangelo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ un ritorno alla casa madre quella del Presidente della Terza Circoscrizione di Palermo, Antonino Santangelo. Già Presidente dal 2012 e rieletto nel 2017 con una coalizione di liste di centrosinistra, Santangelo ha deciso di tornare con gli azzurri nella consapevolezza che solo Forza Italia rappresenta quella forza capace di rimettere in sesto la città. “Oggi Forza Italia – afferma Santangelo – è l’unica forza capace di far rinascere la città di Palermo lasciata in uno stato pietoso dall’attuale giunta guidata da Orlando, che oggi non ha più una maggioranza in Consiglio comunale. Una giunta che non è capace di dare risposte ai cittadini non riuscendo a rispettare neanche una minima parta del programma elettorale, compreso l’attuazione del decentramento, decantato dal sindaco ma approvato da un Commissario ad acta inviato dalla Regione. Un decentramento necessario per dare risposte immediate ai cittadini”.