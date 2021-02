"Regione, affitti pagati ad anonimi correntisti delle Cayman": Antimafia convoca D'Urso

La commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana ascolterà, nei prossimi giorni, l'ingegnere Salvatore D'Urso, ex dirigente Generale della Regione e attuale responsabile della struttura regionale di coordinamento del contrasto al Covid. "L'audizione si rende indispensabile - spiega il presidente della commissione, Claudio Fava - a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'ingegnere D'Urso sui pagamenti milionari per affitti di immobili effettuati dalla Regione verso un fondo immobiliare con sede nelle Isole Cayman".

D'Urso in una dichiarazione aveva sostenuto che la Regione "versa 40 milioni di euro di affitti l'anno a un fondo immobiliare" che sarebbe detenuto in maggioranza da possessori "protetti dall'anonimato azionario delle Isole Cayman". A chiedere l'intervento dell'Antimafia regionale è stata la parlamentare di Forza Italia Marianna Caronia, con una nota in cui ha richiesto anche la presenza in Aula del governatore Nello Musumeci per riferire sulle parole di D'Urso.