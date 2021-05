Mattarella allontana l'ipotesi rielezione: "Sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi"

"Tra otto mesi il mio incarico termina, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi". Così, parlando con gli allievi di una scuola romana in occasione della presentazione dell'agenda scolastica della polizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma che tra non molto "andrà in pensione". Mattarella compirà 80 anni il prossimo 23 luglio e siede al Quirinale dal gennaio del 2015.

Un'intenzione già annunciata in occasione del tradizionale discorso di fine anno. "Quello che inizia - aveva detto chiaramente - sarà il mio ultimo anno come presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela".

Adesso, davanti alla platea di piccoli concittadini, la conferma. L'ipotesi di una rielezione sembra sempre più remota. "Quando mi è stato chiesto se ero disposto a essere eletto presidente della Repubblica - ha spiegato oggi Mattarella ai bambini - mi sono preoccupato perché conoscevo quanto sia impegnativo e faticoso il compito del presidente. Ma ci sono due cose che aiutano: ho chiamato intorno a me dei collaboratori molto bravi che mi aiutano a decidere in modo tempestivo e appropriato. Poi in Italia in base alla nostra Costituzione non c'è' un solo organo che decide ma tanti organi diversi, le decisioni sono distribuite tra tante persone".