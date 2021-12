"L'esperto dei social della Regione mette in dubbio l'utilità dei vaccini": il Pd chiede di prendere provvedimenti

Il riferimento è a Tony Siino e ai post, con cui ha messo in discussione gli sforzi fatti dalla scienza per fronteggiare la pandemia, pubblicati dopo la notizia sul primo caso di variante Omicron registrato in Sicilia