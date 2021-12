Covid, primo caso di variante Omicron in Sicilia: l'uomo contagiato è in isolamento

Primo caso di contagio da variante Omicron in Sicilia. Il virus è stato riscontrato dai laboratori regionali del Cqrc di Palermo in un uomo che si trova già isolato al suo domicilio. Doppiamente vaccinato, presenta lievi sintomi (paucisintomatico). "Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica - ha spiegato il presidente della Regione, Nello Musumeci -. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente".

Il governatore dell’Isola ha quindi rivolto un invito "ancora una volta a tutti i siciliani al rispetto delle dieci cautele principali: vaccinarsi, anche con la terza dose, e adottare ogni misura di precauzione, dall’areare spesso i locali all’uso consapevole della mascherina". "Non dobbiamo avere più timori - conclude Musumeci - di quello che la scienza ci rappresenta, ma dobbiamo immaginare una costante crescita di contagi che le nostre condotte consapevoli possono evitare di creare condizioni di esponenziale crescita dell'ospedalizzazione. Come sempre, molto dipende da noi".