Pride e polemiche, Rifondazione chiede una seduta straordinaria del Consiglio

"Il consiglio comunale si riunisca in seduta straordinaria e affronti la città, quella città in cui in questi anni sono maturati diritti e relazioni molto oltre le visione e divisioni politiche di alcuni consiglieri e consigliere in carica", lo chiede il segretario cittadino di Rifondazione Comunista, Ramon La Torre, a proposito delle polemiche nate intorno al Pride.

"Si ascoltino i portatori e le portatrici di interessi e si discuta della manifestazione del Pride e delle questioni anagrafiche relative alle famiglie arcobaleno - afferma La Torre - con la consapevolezza che il Pride non è un carnevale e la questione delle famiglie arcobaleno non è meramente anagrafica, ma entrambe sono l'affermazione di diritti ormai universali".