Pnrr, Lentini: "In proposta piano utilizzo fondi sanità manca personale amministrativo"

“Non si comprendono le ragioni per il mancato inserimento del personale amministrativo nella proposta di piano di utilizzo delle risorse del Pnrr destinate alla sanità regionale”. Lo dice Totò Lentini, capo gruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, che ha presentato una interpellanza al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. “Ho chiesto – aggiunge Lentini - se non intendano procedere alle necessarie modifiche del piano, includendovi il personale amministravo che dopo selezione con bandi ad evidenza pubblica ha prestato il proprio servizio e maturato competenze ed esperienza che non vanno disperse”. Nei giorni scorsi è stato reso pubblico lo schema che determinerà la suddivisione delle risorse destinate alla Sicilia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in campo sanitario e 800 milioni previsti sono stati distribuiti per ridisegnare la mappa dei presidi sanitari, distinguendoli in ospedali di comunità e case di comunità. “Nella proposta dell'assessore alla salute – spiega Lentini - è prevista la collocazione di tutto il personale sanitario che a vario titolo presta servizio nelle strutture, includendo non solo i medici e gli infermieri, ma anche il personale ausiliario e tecnico, ma la bozza del nuovo piano non sembra aver destinato uguale attenzione alla ricollocazione del personale amministrativo, nonostante i lavoratori abbiano già maturato un'esperienza professionale durante gli anni di pandemia e siano stati selezionati con bandi ad evidenza pubblica”, conclude.