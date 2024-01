Pnrr, Lagalla: "Dalla Costa Sud alle ville storiche, i nostri progetti vanno avanti"

"Non direi che si sono spesi pochi fondi. Si sono fatti fino a questo momento per il Piano nazionale di ripresa e resilienza i procedimenti procedurali e amministrativi per poter rispettare le scadenze che il Pnrr impone". Sono le parole del sindaco Roberto Lagalla - riportate dal sito dell'Ansa - al convegno "I comuni come leva di sviluppo per il Pnrr" organizzato all'Ars da Quater.

"Per il piano nazionale di ripresa e resilienza - ha aggiunto il sindaco - abbiamo puntato su una serie di azioni importanti come il trasporto pubblico di massa, il completamento della linea tranviaria, il nuovo sistema del metrotreno, così da decongestionare il traffico cittadino. In più sono previste azioni rigenerazione urbana tra le quali quella principale per circa 60 mln di euro è per la costa sud, un'area a mare della città che è ormai trascurata da oltre 60 anni. Sono previste poi azioni di rigenerazione sulle ville storiche, la sistemazione del Monte Pellegrino altri 60 milioni di euro per la raccolta differenziata".