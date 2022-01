Piano di riequilibrio, la giunta approva le modifiche ma l'opposizione non ci sta: "Salasso per i cittadini"

La giunta comunale riscrive in parte il piano di riequilibrio nel tentativo di siglare un accordo con lo Stato per accedere alla pioggia di milioni (475 per i prossimi 20 anni, di cui 57 fra il 2022 e il 2023 ) stanziati dal governo nazionale per salvare dal dissesto quattro Comuni italiani, tra cui appunto quello di Palermo. Ma alcuni consiglieri di opposizione annunciano le barricate, bocciando le modifiche deliberate dall’amministrazione Orlando, contestando soprattutto un possibile ulteriore aumento dell’Irpef rispetto a quanto già previsto per i prossimi due anni. Tutto ciò quando c'è ormai pochissimo tempo per arrivare al via libera da parte di Sala delle Lapidi: il termine ultimo è fissato per il 31 gennaio.

Cosa prevede il piano di riequilibrio approvato dalla giunta

Nel "nuovo" piano passato in giunta sono previste da un lato nuove assunzioni e stabilizzazioni di 90 Lsu, il passaggio a tempo pieno dei dipendenti di categoria C e D, dall’altro una serie di aumenti, quelli delle tariffe dei mercati ittico e ortofrutticolo, quello sulla tassa sul suolo pubblico e sulla pubblicità, quelli per i servizi amministrativi. Ma a lasciare perplessi diversi consiglieri, su tutto, c’è la possibilità di un altro aggravio fiscale sui redditi dei cittadini. Un’ipotesi, quest’ultima, non esattamente lontana secondo quanto osservato dal ragioniere generale Bohuslav Basile. "La misura individuata ai fini del riequilibrio pluriennale del bilancio relativa agli ipotizzati incrementi dei tassi di riscossione delle entrate proprie contrasta con quella formalmente attestata dalla dirigenza preposta”, scrive Basile. "A tal riguardo si ritiene che tale profilo di criticità debba essere sottoposto a costante monitoraggio ed oggetto di immediate misure compensative, quali l’ulteriore incremento dell’addizionale Irpef o altre entrate proprie, posto che, in ogni caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i principi contabili, è comunque computato in ragione della media delle riscossioni effettivamente accertate".

Forello: "Piano imbarazzante che non risolve la crisi"

“Ciò significa - spiega il consigliere comunale di Oso, Ugo Forello - che qualsiasi errata previsione si riverserà sull’aumento dell’addizionale Irpef che per i prossimi anni era già prevista quasi raddoppiata rispetto agli attuali 51,7 milioni base di gettito, con 49 milioni in più per il 2022 e quasi 60 milioni in più per il 2023”. Forello definisce “imbarazzante” il maxi emendamento approvato dalla giunta e tuona: “Non si riescono a coprire i costi delle partecipate, non si riesce a intervenire sulla mancata riscossione dei tributi e che si fa? Si prendono i soldi dalle tasche dei lavoratori e dei professionisti palermitani che pagano l’Irpef, senza risolvere la crisi economico-finanziaria del Comune. Questo piano verrà bocciato”.

Chinnici: "Unico obiettivo di Orlando aumentare le tasse"

?Sulla stessa linea Dario Chinnici, capogruppo di Italia viva: “Non consentiremo a Orlando e alla sua giunta dei peggiori di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, siamo pronti alle barricate. L’emendamento non risolve alcuna criticità e conferma che l'unico obiettivo del sindaco è quello di aumentare le tasse. L’incremento previsto dell'Irpef e dei servizi a domanda individuale - continua Chinnici - sarà l'ennesima mazzata su chi già paga e in cambio non riceverà alcun miglioramento dei servizi. Le centinaia di milioni che arriveranno da Roma non serviranno a cambiare il volto di questa città, ma solo a mantenere un disastroso status quo. Italia Viva farà le barricate in Aula per evitare l'ennesimo scempio".

Ferrandelli: "Un piano del salasso per i palermitani"

"Più che un piano di riequilibrio, l’emendamento presentato in giunta conferma come questo sia un piano del salasso per i palermitani", dichiara il consigliere di + Europa, Fabrizio Ferrandelli. "Chi ha causato, in 10 anni di gestione, il disequilibrio di bilancio - accusa Ferrandelli - pensa ancora una volta ad aumentare le tasse come unica misura per coprire i buchi. Come se non fossero bastati i milioni di euro erogati dal governo nazionale per i ristori e indirizzati verso il pozzo di San Patrizio dei conti. Nonostante gli sforzi di responsabilità, temo che a questo punto non ci sia molto da fare se non attendere di levare il timone a chi sta facendo affondare la città e rimetterla in moto su nuove rotte e verso nuovi approdi".