Petralia Soprana, il Consiglio comunale dice "no" agli alimenti e ai mangimi sintetici

Il Consiglio Comunale di Petralia Soprana dice "no" agli alimenti e ai mangimi sintetici. Il Consesso del Borgo più bello d’Italia ha approvato all’unanimità la delibera proposta dal sindaco Pietro Macaluso su sollecitazione della Coldiretti con la quale si chiede l’approvazione in tempi brevi della legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. I consiglieri comunali di Petralia Soprana non hanno avuto dubbi nello schierarsi contro la possibile immissione in commercio di carne sintetica che avrebbe un impatto negativo dal punto di vista ambientale, occupazionale e sanitario.

Il processo di produzione della carne sintetica, infatti, necessita di notevole energia e di acqua oltre a determinare la perdita di posti di lavoro nella filiera della carne e cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali del territorio. Anche la salute pubblica è minacciata a causa della carenza nutrizionale della carne sintetica. Per scongiurare tutto questo il Consiglio comunale di Petralia Soprana, all’unanimità, sollecita l’approvazione della legge che reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.